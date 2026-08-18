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Medewerker DNA zakt tijdens werk in elkaar en overlijdt

KAM Thuiszorg

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Medewerker DNA zakt tijdens werk in elkaar en overlijdt

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Een 49-jarige medewerker van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) is maandag overleden nadat hij zich tijdens zijn werkzaamheden in het nieuwe DNA-gebouw aan de Henck Arronstraat plotseling onwel voelde en in elkaar zakte.

De Surinaamse politie kreeg melding van een bewusteloze man in het gebouw, waarna ook een ambulance werd ingeschakeld.

Bij aankomst van de hulpdiensten vertoonde het slachtoffer, Paul Shepperd, geen teken van leven meer. Ondanks de inzet van de hulpdiensten kon geen hulp meer baten.

Vernomen wordt dat de man tijdens zijn werkzaamheden plotseling onwel werd en vervolgens neerviel.

De exacte doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend. De politie van Centrum was ter plaatse en doet onderzoek naar het overlijden.

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