Mathoera teleurgesteld in president Simons: “Ze kijkt selectief naar de afgelopen vijf jaren en niet naar wanprestaties van eigen NDP-regeringen”

VHP-parlementariër Krishna Mathoera is teleurgesteld in president Jennifer Simons. Volgens de oud-minister is het niet eerlijk dat het staatshoofd stelt dat haar regering vooral bezig is met het opruimen van de puinhopen van de vorige regering.

De VHP’er vindt dat Simons te selectief terugkijkt op de afgelopen vijf jaren van de regering Santokhi/Brunswijk, terwijl zij voorbijgaat aan haar eigen verantwoordelijkheid als voormalig parlementsvoorzitter en aan de wanprestaties van de regeringen waarvan de NDP deel uitmaakte.

“Ik ben enigszins teleurgesteld. Ik had gedacht dat ‘wat ze predikt… buiten in de campagne… gaat ze ook uitvoeren’. Ik ben teleurgesteld, omdat ze naar mijn gevoel niet verbindend is naar alle Surinamers en anderzijds heb ik haar bij de laatste persconferentie horen zeggen: ‘we hebben puin moeten opruimen van de afgelopen jaren’. Dan is ze even vergeten wat zij als parlementsvoorzitter tien jaren lang heeft gedaan… het wanbeleid en wanbestuur van de tien jaren ervoor van haar regering.

En als je toch oprecht wil zijn en een oprechte start wil maken, dan begint dat met eerlijkheid en de juiste informatie te delen met de samenleving. Dan had je in de spiegel moeten kijken en zeggen: ‘ook mijn regering heeft een potje ervan gemaakt. We zijn als Surinamers op dit punt beland, we gaan samen de handen in elkaar moeten slaan en we gaan samen dit land op een hoger niveau moeten brengen’.

Maar ik ben wat dat betreft teleurgesteld in haar, want ze kijkt selectief naar de afgelopen vijf jaren, maar naar de wanprestaties van haar eigen regeringen kijkt ze niet. En dat is wat mij betreft niet oprecht”, zei Mathoera in een interview op Stanvaste Radio.

De parlementariër mist vooral de bestrijding en vooral preventie van corruptie in het land. “Het gaat ook niet alleen om corruptie van de regering Santokhi. De jaren ervoor zijn er ook veel corruptieschandalen geweest. Maar wil je corruptie bestrijden, dan moet je de awareness op gang brengen, controlemechanismen goed in place hebben, procedures aanscherpen, een klokkenluidersreglement en bescherming hebben.

Het is een scala aan maatregelen die je moet treffen om corruptie daadwerkelijk aan te pakken. En het begint bij de top, want wil je de trap schoonvegen, dan kan je niet van onderen beginnen te bezemen. Dan moet je van boven beginnen”, aldus Mathoera.