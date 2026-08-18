Mathoera gelooft erin dat VHP weer een sterke leider zal hebben

VHP-parlementariër Krishna Mathoera is bereid het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) te overwegen, indien zij vanuit de partij en de verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen.

“Het is in het belang van de samenleving. Als de structuren een beroep doen, zal ik het in overweging nemen. Dan zal ik nadenken”, zei de politica in een interview op Stanvaste Radio.

Volgend jaar in mei vinden binnen de VHP bestuursverkiezingen plaats, waarbij een nieuwe partijvoorzitter wordt gekozen. Eerder dit jaar kwam oud-voorzitter Chan Santokhi plotseling te overlijden, waardoor de partij tot die periode ervoor gekozen heeft om Glenn Oehlers aan te wijzen als voorzitter. Mathoera gelooft er in ieder geval wel in dat de VHP weer een sterke leider zal hebben.

“Ik geloof wel dat de VHP een hele sterke, stabiele partij is met kader, dat we eruit komen en dat we weer een sterke leider zullen hebben. Met een sterk hoofdbestuur dat aansturing zal geven aan de VHP. De VHP is een partij die al 76 jaar bestaat, heeft heel veel dingen al doorgemaakt in de samenleving, heeft aan heel veel dingen een positieve bijdrage geleverd. Dus ik denk dat de VHP weer sterker terugkomt”, aldus Mathoera.

Eerder zei ondervoorzitter Asiskumar Gajadien dat er personen binnen de partij zijn die bij hem aandringen om voor het voorzitterschap te gaan, waardoor hij bezig is een goed team te zoeken voordat hij eventueel zo’n stap zet. Hoofdbestuurslid Mahinder Jogi ziet juist oud-minister Ganeshkoemar Kandhai als een geschikte kandidaat om de partij te leiden. Volgens hem beschikt Kandhai over een goed cv, kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn.

In het interview voerde Mathoera aan dat zij zelf nog niet serieus nagedacht heeft over het voorzitterschap, maar wel beschikbaar is wanneer een beroep op haar wordt gedaan. Daaronder valt ook het presidentschap. Wat het presidentschap betreft, zal volgens haar de tijd het moeten uitwijzen.

“De tijd zal het uitwijzen. Ik zal vanuit elke functie dienen. Ik ben een dienaar van het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. 45 jaren dien ik de samenleving al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie als ik geschikt geacht word. Ik ben de mening toegedaan dat deze openbare functies geen functies zijn om te experimenteren.

Wanneer je de verantwoordelijkheid neemt voor zoveel mensen, dan moet je wel met volle overtuiging die verantwoordelijkheid nemen. Het gaat er ook om of je fysiek en mentaal wel in een optimale toestand bent om die functie te aanvaarden”, aldus Mathoera.