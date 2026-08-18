Klavecimbel uit Nederland krijgt plek in Elisabeth Samson Huis te Paramaribo

Een bijzonder muziekinstrument heeft zijn weg gevonden van Nederland naar Suriname. Het Elisabeth Samson Huis in Paramaribo beschikt sinds kort over een klavecimbel, dat via Nederlandse betrokkenen en vrijwilligers naar Suriname is verscheept.

Het instrument werd beschikbaar gesteld door tussenkomst van Dunya Verwey van Museum Geelvinck. Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname zorgden ervoor dat het klavecimbel zorgvuldig werd verpakt en op 7 juli samen met andere hulpgoederen in een container naar Suriname werd verzonden.

De container arriveerde afgelopen week in Suriname. Inmiddels heeft het muziekinstrument een plek gekregen in het Elisabeth Samson Huis, waar het volgens de stichting nu prominent te zien is.

Het historische huis is mede opgericht door de bekende Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod en draagt de naam van Elisabeth Samson, een vrije zwarte vrouw uit het achttiende-eeuwse Suriname. Zij wordt in het bericht omschreven als de eerste vrouwelijke miljonair in de Amerika’s, ondernemer en investeerder. Ook zou zij de eerste volledig zwarte vrouw in Suriname zijn geweest die officieel trouwde.

Met de komst van het klavecimbel is volgens de Stichting Vrienden van Suriname een element toegevoegd dat nog ontbrak in de inrichting van het huis.

De stichting zet haar werkzaamheden ondertussen voort. Op dinsdag 25 augustus gaan vrijwilligers in Amersfoort opnieuw een container laden, ditmaal met schoolmeubilair dat bestemd is voor het scholenproject van de Rotary Club of Paramaribo. Voor het laden van deze container wordt nog hulp gezocht.