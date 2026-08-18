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Gewapende overvallers dringen woning binnen en beroven drie buitenlanders

KAM Thuiszorg

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Drie buitenlanders zijn afgelopen nacht slachtoffer geworden van een gewapende overval in een woning aan de Hernhutterstraat in Suriname. De slachtoffers verblijven in het land in verband met een sterfgeval.

De overval vond plaats in een hoogbouwwoning, waar de drie slachtoffers in het bovenste gedeelte verbleven. Het gaat om de 68-jarige L.F., de 75-jarige M.R. en de 66-jarige E.H.

Rond 03.00 uur werd een van de slachtoffers wakker om naar het toilet te gaan. Toen zij haar slaapkamer weer binnenliep, zag zij plotseling twee criminelen in de kamer. Een derde verdachte stond bij de deuropening.

Een van de overvallers was gewapend met een vuistvuurwapen. De vrouw werd onder schot gehouden, waarna haar ketting met geweld van haar hals werd getrokken. Onder bedreiging moest zij vervolgens ook haar armband en vingerringen afstaan.

De twee andere slachtoffers, die in een aparte kamer sliepen, werden eveneens wakker en van hun sieraden beroofd.

Na de overval renden de drie verdachten de woning uit. Buiten losten zij drie schoten, waarna ze in een gereedstaande zwarte Toyota Ractis stapten en wegvluchtten. Op de plaats delict werden enkele hulzen aangetroffen.

Het 68-jarige slachtoffer L.F. klaagde na de overval over pijn aan haar hals. De twee andere slachtoffers liepen geen lichamelijk letsel op.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de verdachten en het vluchtvoertuig.

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