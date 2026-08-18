Brokopondo Centrum in teken van gezondheid; tientallen deelnemers sluiten beurs af met wandelloop

Brokopondo Centrum stond onlangs volledig in het teken van gezondheid, preventie en beweging. Tijdens een gezondheidsbeurs konden bewoners terecht voor informatie over onder meer gezonde voeding, mondzorg, mentale gezondheid, ziektepreventie, veiligheid en financiële bewustwording. De dag werd afgesloten met een wandelloop waaraan tientallen mensen deelnamen.

De activiteit werd georganiseerd door de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZPHCS) en stond in het teken van World Health Day en World Malaria Day. Voor Suriname blijft vooral waakzaamheid rond malaria belangrijk, ondanks het feit dat het land sinds 2025 officieel door de Wereldgezondheidsorganisatie malariavrij is verklaard.

De gezondheidsbeurs moest bewoners niet alleen informeren, maar hen ook helpen om bewuster met hun gezondheid om te gaan. Volgens Stefanie Brunswijk, coördinator Public Community Relations van MZPHCS, is Brokopondo Centrum bewust als locatie gekozen omdat de regio binnen het verzorgingsgebied van de organisatie valt. De bedoeling is volgens haar om geen enkele gemeenschap over te slaan en bewoners te voorzien van betrouwbare informatie waarmee zij gezondere keuzes kunnen maken.

MZPHCS biedt vanuit 58 poliklinieken in het binnenland zowel preventieve als curatieve zorg. Tijdens de beurs werd onder meer aandacht besteed aan tandheelkundige zorg, goede mondhygiëne en de opleiding tot gezondheidszorgassistent. Met die opleiding worden jongeren voorbereid op een toekomst in de gezondheidszorg in het binnenland.

Opvallend was ook het grote aantal organisaties dat aan de beurs deelnam. Onder meer de Centrale Bank van Suriname, het Psychiatrisch Centrum Suriname, de Dienst Dermatologie, het Korps Brandweer Suriname, verschillende ministeries, het Surinaams Rode Kruis, het Nationaal Malariaprogramma, het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Rosebel Gold Mines waren vertegenwoordigd.

De wandelloop vormde het sportieve sluitstuk van de dag. Daarmee wilde MZPHCS benadrukken dat een gezonde leefstijl niet alleen draait om kennis, maar ook om daadwerkelijk bewegen. De organisatie bekijkt inmiddels de mogelijkheid om soortgelijke activiteiten in de toekomst ook in andere gemeenschappen binnen haar verzorgingsgebied te organiseren.