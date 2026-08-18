Brandweer Suriname slaat alarm: aantal gras- en vuilbranden nu al bijna op niveau van december

Het Korps Brandweer Suriname houdt ernstig rekening met extreme droogte tijdens de grote droge tijd en heeft de paraatheid daarom verhoogd. Opvallend is dat het aantal gras- en vuilbranden nu al bijna gelijk is aan het niveau dat in december vorig jaar werd bereikt, terwijl de droge periode volgens de brandweer nog niet eens echt is begonnen.

De brandweer heeft zich de afgelopen twee tot drie maanden op deze periode voorbereid. Volgens woordvoerder Olton Pinas worden extra manschappen ingezet en gaat ook de bikersunit zowel preventief als bij daadwerkelijke brandmeldingen de straat op. De bron is de Communicatie Dienst Suriname.

De bikers zullen verschillende buurten bezoeken, flyers verspreiden en kunnen bij bijvoorbeeld gras- en vuilbranden alvast beginnen met blussen. Daardoor hoeft volgens de brandweer niet altijd direct een groot blusvoertuig uit te rukken. Ook vakantiescholen worden bezocht en de voorlichting moet verschillende delen van het land bereiken.

Een belangrijk probleem blijft volgens Pinas het verbranden van vuil. Hij benadrukt dat dit niet alleen op straat, maar ook in een kuil of vat verboden is. Toch blijven mensen volgens hem ondanks waarschuwingen afval in brand steken. Vooral dichtbevolkte buurten en gebieden met uitgestrekte grasvelden lopen daardoor extra risico.

De brandweer roept huishoudens daarnaast op rookmelders te plaatsen en aanstekers buiten het bereik van kinderen te houden. Ouders wordt dringend geadviseerd kinderen tijdens de vakantie niet zonder toezicht thuis te laten. Wanneer brand dicht bij een woning komt, moeten bewoners volgens de brandweer eerst zichzelf en andere aanwezigen in veiligheid brengen en daarna direct alarmnummer 110 bellen.

Ook buiten het directe brandgevaar vraagt de brandweer om extra voorzichtigheid tijdens de droge periode en vakantie. Mensen worden geadviseerd voldoende water te drinken, zich tegen de zon te beschermen en tijdens uitstapjes goed op kinderen te letten. Wie alcohol heeft gedronken, moet volgens Pinas niet zelf achter het stuur stappen. De centrale waarschuwing blijft echter helder: steek geen vuil in brand.