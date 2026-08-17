Vriend slaat vriendin met ventilator na ruzie over tatoeage

Een 30-jarige vrouw in Suriname heeft zondag aangifte gedaan tegen haar vriend, nadat hij tijdens een ruzie agressief tegen haar zou zijn geworden en haar met een ventilator zou hebben verwond.

De vrouw, die werkzaam is als verpleegster, verscheen op politiebureau Flora en verklaarde dat haar vriend boos op haar werd nadat hij een tatoeage op haar bovenbeen had gezien. Volgens haar gaf de man aan dat hij dezelfde tatoeage eerder op Facebook had gezien.

De vriend zou vervolgens hebben vermoed dat zij de tatoeage bewust op sociale media had geplaatst om de aandacht van anderen te trekken. Tijdens de woordenwisseling werd hij volgens haar verklaring agressief en zou hij haar met een ventilator hebben verwond.

De vrouw liep daarbij een snijwond aan haar linkerduim op, die bloedde. De politie schreef op haar naam een geneeskundige verklaring uit en verwees haar voor verdere medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en zal de verklaring van de vrouw en de omstandigheden rond het incident verder onderzoeken.