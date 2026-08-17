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Voetganger dood na aanrijding met auto aan de Frederikshoopweg

KAM Thuiszorg

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Spoedeisende Hulp AZP
Archieffoto - Spoedeisende Hulp AZP

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Een voetganger is zondagmiddag overleden na een aanrijding met een auto aan de Frederikshoopweg in Suriname.

Het verkeersongeval vond in de middag plaats, waarna het slachtoffer door familieleden naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo werd gebracht.

Ondanks de medische hulp overleed de voetganger korte tijd later aan de opgelopen verwondingen. Een arts van het ziekenhuis stelde de Surinaamse politie vervolgens in kennis van het overlijden.

Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden waaronder de aanrijding plaatsvond, is vooralsnog niets bekend. De politie zal de toedracht van het verkeersongeval verder onderzoeken.

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