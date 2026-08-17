SLM reageert op bericht over ‘chaos’: samenstelling en functies RvC volgens directie ongewijzigd

De directie en Raad van Commissarissen van Surinam Airways hebben gezamenlijk gereageerd op berichtgeving over vermeende onrust binnen de top van de luchtvaartmaatschappij. De SLM stelt daarbij nadrukkelijk dat er op dit moment geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de samenstelling of functies binnen de Raad van Commissarissen.

Aanleiding voor de reactie is een online publicatie van de Ware Tijd van zondag 16 augustus onder de titel “Chaos binnen de Raad van Commissarissen SLM”. Naar aanleiding daarvan kwamen de directie en de RvC bijeen om gezamenlijk kennis te nemen van de berichtgeving.

In een communiqué benadrukt Surinam Airways dat de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen ongewijzigd is gebleven. Ook de functies binnen de raad zijn volgens de maatschappij niet veranderd.

De luchtvaartmaatschappij gaat in de verklaring niet inhoudelijk in op afzonderlijke beweringen uit de berichtgeving. Wel wordt aangegeven dat in de afgelopen periode intensief is gewerkt aan het verkrijgen van een beter beeld van de financiële en organisatorische situatie van het bedrijf.

Dat onderzoekstraject wordt volgens de SLM voortgezet. De resultaten moeten vervolgens mede bepalen welke richting de maatschappij bij de verdere bedrijfsvoering zal inslaan.

De directie en Raad van Commissarissen zeggen zich gezamenlijk te blijven inzetten om Surinam Airways financieel en organisatorisch gezond te maken en te houden. Daarbij staat volgens de maatschappij het belang van zowel het bedrijf als zijn stakeholders centraal.