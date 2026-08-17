Orange Movement 2.0 slaat terug naar VHP-bestuur: ‘Eenheid mag niet worden verward met uniformiteit’

De initiatiefnemers achter Orange Movement 2.0 hebben fel gereageerd op de waarschuwing van het VHP-bestuur over hun bijeenkomsten. Volgens hen is er geen sprake van een parallelle partijstructuur of een beweging die namens de VHP besluiten wil nemen. Zij stellen juist dat partijleden het recht hebben om met elkaar in gesprek te gaan over vernieuwing en de toekomst van de partij.

In hun reactie benadrukken de initiatiefnemers dat zij de formele positie van het Dagelijks Bestuur erkennen. Tegelijk vinden zij dat daaruit niet mag volgen dat partijleden geen ruimte zouden hebben om zich te organiseren, ideeën uit te wisselen en bijeenkomsten te houden zolang zij binnen de wet en partijregels blijven. Zij wijzen daarbij nadrukkelijk op de vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering.

Volgens de verklaring neemt Orange Movement 2.0 geen bevoegdheden van het partijbestuur over en pretendeert zij evenmin officiële besluiten namens de VHP te nemen. Het initiatief zou uitsluitend bestaan uit betrokken partijgenoten die willen bijdragen aan vernieuwing, verjonging, organisatieontwikkeling en versterking van de partij.

Opvallend is dat de groep stelt al sinds juni om overleg met het partijbestuur te hebben gevraagd. Een formeel verzoek zou op 15 juni op het VHP-kantoor zijn ingediend, maar tot een gesprek is het volgens de initiatiefnemers nog altijd niet gekomen. Zij betreuren daarom dat het bestuur wel een openbare waarschuwing uitbracht zonder eerst rechtstreeks met hen in gesprek te gaan.

De groep probeert daarnaast duidelijk te maken dat Orange Movement 2.0 volgens haar geen aparte organisatie is. Er zou geen bestuur, geen ledenadministratie, geen kas, geen woordvoerder en geen eigen statuten zijn. De naam wordt omschreven als een verzamelterm voor VHP’ers die met elkaar spreken over de zogenoemde bromtji-dyari-filosofie van de partij.

Die bromtji-dyari-gedachte wordt door de initiatiefnemers nadrukkelijk naar voren geschoven als kern van de VHP. Volgens hen heeft juist die brede benadering de partij geholpen uit te groeien tot een politieke organisatie voor het gehele Surinaamse volk. Zij verwijzen daarbij naar de verkiezingsresultaten van twintig zetels in 2020 en zeventien zetels in 2025.

De vrijdagse bijeenkomsten moeten volgens de groep worden gezien als een intern platform voor gedachtevorming, participatie en vernieuwing. Ideeën die daaruit voortkomen, zouden vervolgens via de officiële partijorganen kunnen worden ingebracht. Daarmee wordt de formele structuur volgens de initiatiefnemers niet ondermijnd, maar juist gerespecteerd.

De boodschap richting het VHP-bestuur is uiteindelijk duidelijk: de groep wil geen breuk, maar meer ruimte voor intern debat. Zij stellen dat eenheid noodzakelijk is, maar waarschuwen dat eenheid niet hetzelfde is als volledige eensgezindheid. Orange Movement 2.0 roept het partijbestuur daarom op alsnog met vertegenwoordigers van de vrijdagse bijeenkomsten om de tafel te gaan en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.