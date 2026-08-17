Nederlandse filmproducent Rodney Leysner spoorloos verdwenen in Suriname; hulp van publiek gevraagd

Er is grote ongerustheid ontstaan over de Nederlandse filmproducent Rodney Leysner, die sinds zaterdagavond wordt vermist in Suriname. Familie, vrienden en andere betrokkenen hebben sinds ongeveer 21.45 uur niets meer van hem vernomen en doen een dringende oproep aan het publiek om uit te kijken naar de man.

Volgens de beschikbare informatie bevond Leysner zich zaterdagavond in het district Saramacca voor een werkoverleg. Dat is de laatste plek waar hij voor zover bekend is gezien. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Zijn telefoons staan uit en alle pogingen om contact met hem te krijgen zijn zonder resultaat gebleven. Ook familieleden, vrienden, collega’s en andere bekenden hebben sinds zaterdagavond niets meer van hem gehoord.

De politie roept iedereen die Rodney Leysner na zaterdagavond 21.45 uur heeft gezien of gesproken op om zich zo snel mogelijk te melden. Ook informatie over zijn mogelijke verblijfplaats, het vervoermiddel waarmee hij reisde, zijn route of eventuele verplaatsingen na zijn bezoek aan Saramacca kan van groot belang zijn voor het onderzoek.

Volgens de betrokkenen is geen enkele tip te klein. Zelfs informatie die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, kan helpen om duidelijkheid te krijgen over de vermissing.

Familie en vrienden vragen daarnaast met klem om geen onbevestigde berichten, geruchten of speculaties te verspreiden. Mensen die over relevante informatie beschikken, worden verzocht deze rechtstreeks met de Surinaamse politie te delen.

Iedereen die denkt iets te weten over de verblijfplaats van Rodney Leysner wordt opgeroepen direct contact op te nemen met de politie.