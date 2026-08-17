Mathoera: “Iemand spreekt niet de waarheid”

Voor VHP-parlementariër Krishna Mathoera is het vreemd dat aan de ene kant het Hof van Justitie (HvJ) en Openbaar Ministerie (OM) ernstige kanttekeningen maken over voorgestelde amendementen die moeten leiden tot de hervorming van de rechterlijke macht, terwijl aan de andere kant voorzitter Ashwin Adhin, commissievoorzitter Rabin Parmessar en initiatiefnemer Ebu Jones afgelopen vrijdag beweerden dat De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) formeel nog geen amendementen heeft ontvangen. Zij vermoedt dat iemand in DNA niet de waarheid spreekt.

“Iets is hier niet duidelijk voor mij. Of iemand spreekt niet de waarheid. Want het hele OM en alle rechters kunnen niet een brief schrijven over iets dat niet bestaat. Dus iemand hier spreekt niet de waarheid”, zei Mathoera in een interview op TBN.

Volgens de oud-minister is het zeer ernstig dat het parlement op het hoogste niveau zo met dit onderwerp omgaat. Inhoudelijk kent zij deze genoemde amendementen ook niet, waardoor zij deze niet kan beoordelen.

De parlementariër benadrukt dat zij en haar fractie elke actie vanuit de regering ter beknotting van en politieke inmenging in de rechterlijke macht afkeuren. Volgens de politica houden de drie onafhankelijke machten – wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht – elkaar in balans.

“We leven in een democratische rechtsstaat en dat betekent dat de drie machten onafhankelijk zijn en dat die machten zichzelf moeten controleren om balans te hebben. Dat is wat de macht spreidt”, stelde zij.

Het valt haar wel op dat regeringen met een NDP-signatuur altijd twee dingen doen, namelijk het sluiten van enorme leningen, met als resultaat een economische crisis, en maatregelen treffen naar de rechterlijke macht toe om daar politieke invloed te hebben. Dit is volgens haar in strijd met de rechtsstaatgedachte.

“Dat gaan we ook niet accepteren. Vanaf de regering is gekomen, is er beloofd om de armoede aan te pakken, maar één van de eerste dingen die ze doen is voorstellen indienen voor hervorming van de rechterlijke macht”, aldus Mathoera.

De VHP’er denkt niet dat iemand tegen hervorming zal zijn. Echter blijft de vraag welke inspraak het HvJ, OM en maatschappelijke organisaties zelf zullen hebben hierin. “En is die hervorming in het belang van die samenleving? Of willen we met die hervorming daadwerkelijke politieke bemoeienis hebben? Dat moet het niet zijn. De onafhankelijkheid is heilig van die organisaties en daar moeten we respect voor hebben”, aldus Mathoera.