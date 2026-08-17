Lijk van man aangetroffen in woning; mogelijk misdrijf

De politie van Santodorp kreeg maandagmorgen melding van een lijk in een woning aan de Bruinendalweg in Suriname. Het gaat om het lichaam van de 58-jarige Ramon Kertodikromo.

Vernomen wordt dat de vriendin van de overledene hem die ochtend levenloos op bed heeft aangetroffen. Volgens de broer van de overledene had hij Kertodikromo zondag nog gezien.

Na de ontdekking werd de Surinaamse politie ingeschakeld. Ook een arts kwam ter plaatse. De arts had twijfels over een natuurlijke doodsoorzaak. Hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam.

Vanwege deze bevindingen werd de Forensische Opsporing (FO) ingeschakeld. Bij onderzoek werden vooralsnog geen sporen van braak aangetroffen in de woning.

Omdat er letsels op het lichaam zijn vastgesteld, is het lichaam in beslag genomen en overgebracht voor obductie. De zaak is overgedragen aan Kapitale Delicten, die het onderzoek voortzet.