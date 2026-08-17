Kadensi: “Deng no kenki neks”

Volgens Arnold Boekoeroe, meer bekend als de artiest Kadensi, daagt hij de regering uit om iets te veranderen uit de lijst van beloften die zij tijdens de afgelopen verkiezingscampagne heeft gemaakt. Kadensi stelt dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek op het beleid van de voormalige VHP-regering hebben geleverd toen bijvoorbeeld alle subsidies werden afgeschaft en de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) werd ingevoerd. Iets meer dan een jaar regering Simons/Rusland verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Integendeel, hij ziet dat de aanhoudende stijging van de winkelprijzen niet wordt aangepakt.

“Deng no kenki neks. Mi e daag a regering disi uit meki deng kenki wan sani. Chan was niet goed toen hij alle subsidies afschafte, laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer intrekken. Dat meki deng ben rigeri dati Chan beng pina a volk”, zei Kadensi op D-TV Express.

De politicus voerde aan dat het Surinaamse volk moet gaan begrijpen dat de regering Santokhi/Brunswijk in 2020 een financiële ravage met enorme schulden heeft overgenomen, waardoor zij geen andere keus had dan een strak programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uit te voeren. De huidige regering heeft echter geen IMF-programma om uit te voeren, maar desondanks zijn verbeteringen niet merkbaar.

“En we moesten ons houden aan dat IMF-programma. Maar nu hebben ze geen IMF. Dan wat houdt de mensen tegen? Wat is er aan de hand? Komen jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan”, aldus de VHP’er.

Kadensi vindt het jammer dat mensen nu meer van hun politieke partij houden dan van het Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van de massale vissterfte in de Saramaccarivier, waarover tot nu toe geen officiële oorzaak kan worden aangegeven. De artiest stelt dat indien een VHP’er de veroorzaker zou zijn geweest, de stad in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat men kritischer is naar de VHP toe.

“Omdat hun partij aan de macht is, maken ze zich niet druk om de toekomst van hun kinderen. Ik hou niet meer van de VHP dan van mijn volk. Maar de mensen van nu houden meer van hun partij dan van hun volk. Ifi wan VHP’er beng veroorzaak a sani fu Saramaccarivier, a vergiftiging, dan deng yuru dyaso foto beng bron ete. Alle deng mediahuizen dya bo bron. Ze zouden die brand niet kunnen blussen. Code rood ini a heri kondre a bo de”, aldus Kadensi.