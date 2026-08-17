Container met hulpgoederen onderweg naar Groningen; tweede transport voor Surinaamse scholen in voorbereiding

Een grote partij hulpgoederen is onderweg naar het district Groningen in Saramacca. De container, gevuld met onder meer ziekenhuisbedden, school- en kantoormeubilair, speelgoed en opgeknapte fietsen, is de afgelopen week geladen door vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname.

Volgens de stichting raakten de loodsen de afgelopen periode volledig gevuld met hulpgoederen. Door ruimtegebrek moesten zelfs schoolmeubilair en ziekenhuisbedden tijdelijk buiten worden opgeslagen. Op advies van de beheerder van de loodsen werd daarom besloten zo snel mogelijk een zeecontainer te vullen en te verzenden.

De goederen zijn bestemd voor het district Saramacca. Het verzoek daarvoor kwam via de liaison officer van de stichting, S. Soekhlal, nadat districtscommissaris A. Ramautar had aangegeven behoefte te hebben aan de materialen. De container is inmiddels onderweg naar het districtskantoor in Groningen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Suriname spreekt zijn waardering uit aan alle vrijwilligers en betrokkenen die hebben geholpen bij het verzamelen, sorteren en laden van de hulpgoederen.

Ondertussen wordt al gewerkt aan een volgende zending. Op dinsdag 25 augustus laden vrijwilligers bij de openbare basisschool Michaëlschool in Amersfoort opnieuw een zeecontainer met schoolmeubilair. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van de school.

Deze tweede container is bestemd voor het scholenproject van de Rotary Club of Paramaribo Residence. De stichting laat weten bijzonder blij te zijn dat de Rotary Club de kosten van het zeetransport voor haar rekening neemt.

De Stichting Vrienden van Suriname roept vrijwilligers op om op 25 augustus een handje te komen helpen bij het laden van de container.