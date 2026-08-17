Automobilist rijdt door na aanrijden 67-jarige voetganger aan de Frederikshoopweg

De 67-jarige Mahadien Bhagwanpersad is zondag overleden nadat hij aan de Frederikshoopweg in Suriname, ter hoogte van de Riosuweg, werd aangereden door een auto. De automobilist reed na de aanrijding door.

Vernomen wordt dat de zoon van het slachtoffer, S.M., rond 16.00 uur een harde klap op straat hoorde. Hij was op dat moment thuis. Kort daarna zag hij een grijze Nissan Cube met hoge snelheid over de Frederikshoopweg in de richting van de Magentakanaalweg rijden.

De zoon ging vervolgens naar buiten en trof zijn vader bewusteloos aan op de hoek van de Frederikshoopweg en de Riosuweg. Het vermoeden bestaat dat de Nissan Cube zijn vader heeft aangereden en daarna is doorgereden.

Na de ontdekking brachten familieleden Bhagwanpersad op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De behandelend arts stelde later vast dat de man aan zijn verwondingen was overleden.

De politie van het bureau Santo Dorp onderzoekt deze zaak en roept getuigen en of personen die informatie hebben of kunnen verschaffen van de doorrijder op, in contact te treden met de politie via het Command Center op het nummer 115 of de politie van voormelde bureau op het nummer 485240 of 485250.