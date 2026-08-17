22-jarige bromfietser overleden na aanrijding op Martin Luther Kingweg

De 22-jarige bromfietser Karan Afonsoewa is maandag overleden aan de gevolgen van een aanrijding die zondagmiddag plaatsvond aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De politie van Domburg kreeg kort na het ongeval een melding van een aanrijding tussen een auto en een bromfiets, ter hoogte van Warenhuis Highway.

Afonsoewa liep daarbij zwaar lichamelijk letsel op en raakte bewusteloos. Hij werd met een ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Vanuit het AZP werd maandag vernomen dat de 22-jarige bromfietser aan zijn verwondingen was overleden. De 35-jarige automobilist G.W. zal door de Surinaamse politie worden voorgeleid.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie van Domburg heeft de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden.