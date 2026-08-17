19-jarige bromfietser overleden na botsing met busje tijdens keren op Bomaweg

De bromfietser die afgelopen zondag om het leven kwam bij een aanrijding aan de Bomaweg in Suriname is de 19-jarige David Balgobind. De jongeman reed zondagochtend samen met een duorijder op een bromfiets toen hij ter hoogte van pandnummer 144 in botsing kwam met een Toyota Hiace-busje.

Uit het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat Balgobind over de Bomaweg reed in de richting van de Mohammed Rashied Pierkhanweg. Ter hoogte van het genoemde pand zou hij vermoedelijk een rechtswaartse stuurbeweging hebben gemaakt om te keren, aldus de politie.

Tijdens deze manoeuvre kwam de bromfietser in botsing met de naderende Toyota Hiace, die werd bestuurd door de 20-jarige V.R. Door de harde klap liep Balgobind ernstig letsel op. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De duorijder bleef bij het ongeval ongedeerd.

De bestuurder van het busje is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek heeft de politie zijn rijbewijs ingevorderd.

Hulpdiensten en verschillende politie-eenheden waren na de aanrijding snel ter plaatse voor de eerste hulpverlening en verdere afhandeling van het ongeval.

De zaak is overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden van het Korps Politie Suriname. Deze afdeling onderzoekt de exacte toedracht van de dodelijke aanrijding.