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Verkeersveiligheidsmaand van start: “No du gek tap a wegdek”

KAM Thuiszorg

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Verkeersveiligheidsmaand van start:

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Met een bewustwordingswandeling door verschillende delen van Paramaribo is de Verkeersveiligheidsmaand officieel van start gegaan. Onder het motto “No du gek tap a wegdek” roept het Verkeersveiligheidsinstituut in Suriname (VVI) iedereen op tot voorzichtig en verantwoordelijk verkeersgedrag.

VVI-directeur Joanne Kasno-Adraai sprak haar ernstige bezorgdheid uit over het aantal verkeersongevallen. Vooral eenzijdige ongevallen, waarbij voertuigen van de weg raken, tegen objecten botsen of over de kop slaan, baren zorgen. Ook bromfietsers en motorrijders blijven vaak betrokken bij ernstige aanrijdingen.

Volgens Kasno-Adraai spelen te hard rijden, roekeloos gedrag, alcoholgebruik, afleiding en het negeren van verkeersregels een belangrijke rol. Zij riep weggebruikers op om vóór vertrek een moment van bezinning en gebed te nemen, maar benadrukte dat gebed altijd gepaard moet gaan met verantwoordelijk gedrag.

Minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath kondigde de Verkeersveiligheidsmaand officieel af. Hij maakte bekend dat de politie de verkeerscontroles verder zal intensiveren. Ook worden de boetes voor verkeersovertredingen fors verhoogd.

Tijdens de maand organiseert het VVI verschillende activiteiten, waaronder een Play-in-Paintactiviteit, een minifietstocht voor jongeren in Latour en een juridische lezing door rechter Karamat Ali. Daarnaast ontvangen 150 crèche- en peuterschoolleidsters hun certificaat na het volgen van een training in verkeerseducatie.

Een belangrijk hoogtepunt wordt de lancering van het Nationaal Verkeersveiligheidsdashboard en de nieuwe VVI-website. Het dashboard zal verkeersgegevens centraal verzamelen en inzichtelijk maken, zodat sneller en gerichter beleid kan worden ontwikkeld.

De boodschap is helder: verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Respecteer de verkeersregels, wees voorzichtig en neem verantwoordelijkheid voor uzelf én voor anderen.

Verkeersveiligheidsmaand van start met 5 kilometer wandelloop in Paramaribo

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