Uitslagen VO leerjaar 10 lopen vertraging op; ministerie biedt excuses aan

Niet alle leerlingen van VO leerjaar 10 hebben hun examenuitslag al ontvangen. Op een aantal scholen duurt het vaststellen van de resultaten langer dan gepland, omdat extra controles nodig zijn. De resterende uitslagen moeten uiterlijk dinsdag 18 augustus bekend worden gemaakt.

Op vrijdag 14 augustus hadden 39 VO-scholen hun resultaten al gepubliceerd. Bij de overige scholen is meer tijd nodig vanwege bijzondere omstandigheden en aanvullende controlewerkzaamheden. Die controles moeten ervoor zorgen dat de uiteindelijke uitslagen zorgvuldig en correct worden vastgesteld.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukt dat de vertraging geen gevolgen zal hebben voor de geplande inschrijvingen van leerlingen die moeten doorstromen naar een volgend onderwijsniveau.

Die inschrijvingen staan gepland voor woensdag 19 en donderdag 20 augustus. Omdat de laatste uitslagen uiterlijk een dag eerder beschikbaar moeten zijn, zouden leerlingen en hun ouders of verzorgers volgens het ministerie nog voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de inschrijving.

Het wachten zorgt ondertussen voor onzekerheid bij leerlingen en ouders. Het ministerie zegt begrip te hebben voor de vragen die daardoor ontstaan en stelt dat er wordt gewerkt om de controles zo snel mogelijk af te ronden, zonder daarbij de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.

Opvallend is dat het ministerie ook expliciet excuses aanbiedt voor het ontstane ongemak. Leerlingen, ouders, schoolleiders en andere betrokkenen worden daarnaast bedankt voor hun begrip en geduld.