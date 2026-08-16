Suriname U-14 begint CFU Challenge Series met 10-0 zege

De nationale U-14-jongensselectie van Suriname is vandaag uitstekend begonnen aan de Caribbean Football Union (CFU) U-14 Challenge Series in Punta Cana, Dominicaanse Republiek. Natio U-14 boekte in zijn eerste groepswedstrijd een overtuigende 10-0 overwinning op de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Suriname domineerde de wedstrijd en liet al vroeg zien dat het serieus meedoet om de groepswinst. In de eerste helft was de score al op 5-0.

Alberga Alexander was met drie doelpunten de grote uitblinker voor Suriname. Valentinho Amaisi vond tweemaal het net, terwijl Tjon A Kon Jeniello, Densi Kejan, Jurel Overman, Roan Doest en Cillquinbio Plet elk één keer scoorden.

De Surinaamse selectie is ingedeeld in groep D, samen met de Amerikaanse Maagdeneilanden, Grenada en Saint Lucia. De ploeg kwam woensdag aan in de Dominicaanse Republiek voor het regionale jeugdtoernooi, waaraan in totaal 28 landen deelnemen.

Suriname komt maandag 17 augustus opnieuw in actie en neemt het dan op tegen Grenada. Woensdag 19 augustus volgt de laatste groepswedstrijd tegen Saint Lucia.

Alleen de nummer één van de poule plaatst zich voor de volgende ronde. Met de 10-0 overwinning heeft Suriname in ieder geval een uitstekende eerste stap gezet richting groepswinst.