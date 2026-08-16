SK-vissersboten onderschept met vervalste en gekopieerde vergunningen; 12 Guyanese bemanningsleden aangehouden

Een gemengd team van de Kustwacht en de Marine van het Nationaal Leger in Suriname heeft donderdag 13 augustus 2026 drie SK-vissersboten op zee onderschept. Bij controle bleek dat twee vaartuigen gebruikmaakten van vervalste visvergunningen, terwijl op de derde boot een gekopieerde vergunning werd aangetroffen.

Het gaat om de rood-grijze boten NALINI en WAASHTI en de blauw-geel-rode boot DEVI. De vaartuigen werden gecontroleerd tijdens werkzaamheden op zee.

Volgens het persbericht visten de boten voor de kust terwijl de vereiste documenten niet in orde waren. Op grond van overtreding van de Zeevisserijwet zijn alle drie de vaartuigen in beslag genomen.

Ook de in totaal twaalf bemanningsleden, onder wie de kapiteins, zijn aangehouden. Zij zijn van Guyanese afkomst en zouden volgens het bericht allen een illegale verblijfsstatus hebben.

Samen met de vissersboten werden ook verschillende vissoorten en netten in beslag genomen. De Kustwacht en de visserij-inspecteur droegen de zaak, inclusief de opgemaakte processen-verbaal, vervolgens over aan de Recherche van Regio West.

De twaalf vreemdelingen zijn daarna als overtreders opgehouden in een cel van het politiebureau in Nieuw-Nickerie. De drie SK-boten zijn onder politiebewaking geplaatst bij de haven.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.