HomeOnderwerpenJustitie en politieSK-vissersboten onderschept met vervalste en gekopieerde vergunningen; 12 Guyanese bemanningsleden aangehouden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

SK-vissersboten onderschept met vervalste en gekopieerde vergunningen; 12 Guyanese bemanningsleden aangehouden

KAM Thuiszorg

-

0
SK-vissersboten onderschept

WK 2026

Een gemengd team van de Kustwacht en de Marine van het Nationaal Leger in Suriname heeft donderdag 13 augustus 2026 drie SK-vissersboten op zee onderschept. Bij controle bleek dat twee vaartuigen gebruikmaakten van vervalste visvergunningen, terwijl op de derde boot een gekopieerde vergunning werd aangetroffen.

Het gaat om de rood-grijze boten NALINI en WAASHTI en de blauw-geel-rode boot DEVI. De vaartuigen werden gecontroleerd tijdens werkzaamheden op zee.

Volgens het persbericht visten de boten voor de kust terwijl de vereiste documenten niet in orde waren. Op grond van overtreding van de Zeevisserijwet zijn alle drie de vaartuigen in beslag genomen.

Ook de in totaal twaalf bemanningsleden, onder wie de kapiteins, zijn aangehouden. Zij zijn van Guyanese afkomst en zouden volgens het bericht allen een illegale verblijfsstatus hebben.

Samen met de vissersboten werden ook verschillende vissoorten en netten in beslag genomen. De Kustwacht en de visserij-inspecteur droegen de zaak, inclusief de opgemaakte processen-verbaal, vervolgens over aan de Recherche van Regio West.

De twaalf vreemdelingen zijn daarna als overtreders opgehouden in een cel van het politiebureau in Nieuw-Nickerie. De drie SK-boten zijn onder politiebewaking geplaatst bij de haven.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Lions Club Para beloont 25 bestgeslaagde leerlingen van VO-scholen in district Para
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival