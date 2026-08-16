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Revelino Eijk boekt verpletterende verkiezingszege bij Surinaamse Politiebond

KAM Thuiszorg

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Revelino Eijk boekt verpletterende verkiezingszege bij Surinaamse Politiebond

WK 2026

Hoofdinspecteur Revelino Eijk heeft een verpletterende verkiezingszege geboekt bij de Surinaamse Politiebond (SPB). Iets na middernacht werd de Vernieuwingsbeweging (VNB), onder aanvoering van Eijk, uitgeroepen tot winnaar met 883 stemmen. Lijst De Haan, onder leiding van Angelo Waterberg, behaalde 441 stemmen.

Vanaf het begin van de telling, die zaterdagavond van start ging, had de VNB een ruime voorsprong. Die voorsprong werd gedurende de telling behouden en uiteindelijk resulteerde dat in een ruime overwinning voor Eijk en zijn team.

Het is de derde keer op rij dat de VNB de verkiezingen van de bonden bij het Korps Politie Suriname heeft gewonnen.

De bonden werd eerder door de VNB geleid in de periodes 2016-2021 en 2021-2026. Met de overwinning van zaterdag blijft de beweging ook voor de periode 2026-2031 aan de leiding.

Ook bij de verkiezing van de Politie Sportcentrale (PSC) heeft de VNB een ruime overwinning behaald. De winnende lijst werd aangevoerd door inspecteur Maryll Chotesing. Zij wordt daarmee de nieuwe voorzitter van de PSC.

Eijk nam in juni 2025 het voorzitterschap van de SPB over van Poetini Atompai nadat de toenmalige voorzitter tijdens de verkiezingen van 2025 werd gekozen tot parlementariër voor de Nationale Partij Suriname (NPS).

De voormalige SPB-voorzitter was vannacht eveneens aanwezig om de overwinning van Eijk en de VNB mee te vieren.

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