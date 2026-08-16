Lions Club Para beloont 25 bestgeslaagde leerlingen van VO-scholen in district Para

Lions Club Para heeft zaterdag 15 augustus 25 bestgeslaagde leerlingen van verschillende VO-scholen in het district Para in het zonnetje gezet. Het jaarlijkse schoolwaarderingsproject werd dit jaar voor de twintigste keer georganiseerd.

De leerlingen werden onderscheiden vanwege hun uitstekende schoolprestaties. De bestgeslaagden met de hoogste puntentotalen ontvingen een certificaat of award. Daarnaast kregen zij waardebonnen waarmee schoolbenodigdheden kunnen worden aangeschaft.

Tot de opvallendste uitblinkers behoorden Lychel Hendrison van MULO Kanaän, die in de A-richting 71 punten behaalde, en Matania Brathwaite van dezelfde school, die in de B-richting 70 punten scoorde. Faith Luitjes van VOJ Onverwacht behaalde in de C-richting 53 punten, terwijl Keith Pansa van de G.A. Kortschool met 101 punten uitblonk in Werktuigbouwkunde. Zij kwamen in aanmerking voor een award.

Ook een school werd apart beloond. VOJ-Onverwacht behaalde volgens het bericht het hoogste slagingspercentage onder de VO-scholen in het district Para en ontving daarvoor een bedrag van 4.000 Surinaamse dollars.

Tijdens de bijeenkomst werden de leerlingen toegesproken door onder anderen Randall Pinas, president van Leo Club Kankantrie, Lions Club Para-president Melvin Mackintosh en districtscommissaris P. Kensenhuis. Zij benadrukten het belang van hard werken, discipline, doorzettingsvermogen, duidelijke doelen en rechtvaardigheid. De jongeren werden aangemoedigd hun talenten verder te ontwikkelen en zich zowel persoonlijk als maatschappelijk te blijven inzetten.

De bijeenkomst kreeg bovendien een bijzonder tintje omdat Lions Club Para op dezelfde dag haar 66-jarig bestaan herdacht. De club staat in het verenigingsjaar 2026-2027 opnieuw onder leiding van Melvin Mackintosh en zegt zich onder het motto “Care, Serve, Inspire, Lead” te blijven inzetten voor de gemeenschap in Suriname.