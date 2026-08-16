Kadensi: “Parlementariërs moeten zich ervan bewust worden dat daar de DNA-vergaderzaal is en geen vishal”

Arnold Boekoeroe, beter bekend als de artiest Kadensi, keurt het af dat leden van De Nationale Assemblee (DNA) steeds op ongepaste wijze tekeergaan in ’s Lands vergaderzaal. De VHP’er stelt dat het parlement door het onderlinge gekibbel meer lijkt op een vishal.

“Eén van deze dagen ga ik gewoon met een bak bacoven en vissen om daar te verkopen, want het lijkt daar op een vishal. Laten ze zich ervan bewust worden dat daar het DNA-gebouw is en geen vishal. Hopelijk worden ze eens volwassen genoeg om ons het goede voorbeeld te geven. Ze weten niet eens waarvoor ze daar zitten.

Een volksvertegenwoordiger moet daar voor het volk zijn, maar ze zijn daar voor partijbelangen. En dat is echt niet de bedoeling. Je moet daar zijn als volksvertegenwoordiger en geen partijvertegenwoordiger”, zei Kadensi op D-TV Express. Afgelopen week was het weer raak in DNA.

Tijdens een discussie over het vergunningenbeleid ontstond een woordenwisseling. VHP-lid Mahinder Jogi beweerde dat NDP-fractieleider Rabin Parmessar tijdens een schorsing krachttermen had gebruikt. Omdat er tijdens de schorsing geen geluidsopnames liepen en de voorzitter de woorden niet had gehoord, kon er geen bewijs worden vastgesteld of een maatregel worden genomen.

De VHP-fractie vond dat er met twee maten werd gemeten, aangezien in eerdere gevallen andere leden wel uit de zaal zijn gezet. Zij eisten dat ook voor Parmessar dezelfde lijn werd gehanteerd.