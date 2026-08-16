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Grasbrand te Zanderij slaat over naar verlaten pand

KAM Thuiszorg

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Archiefbeeld

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In Suriname is een grasbrand nabij Aerocarto Zanderij zaterdagmiddag overgeslagen naar een verlaten en onbewoond pand, dat volledig in vlammen is opgegaan.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de melding rond 15.00u binnenkwam. Bij aankomst troffen de leden van het Korps Brandweer Suriname een uitslaande brand aan.

Het vuur had inmiddels vanuit het gras de naastgelegen woning bereikt. De hoogbouw woning stond al enige tijd leeg en was onbewoond. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat het gebouw volledig afbrandde.

Bij de bluswerkzaamheden kreeg de brandweer assistentie van een tankauto van luchthaven Zanderij.

Volgens de Surinaamse brandweer was het pand niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS.

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