Gewonde man met kruiwagen uit weiland gehaald na steekincident Sunny Point; verdachte vast

Een opmerkelijk tafereel speelde zich zondagochtend af in Sunny Point, waar familieleden een gewonde 21-jarige man met een kruiwagen uit een weiland naar de openbare weg brachten. De jongeman bleek een steekverwonding aan zijn rechterzij, ter hoogte van de oksel, te hebben opgelopen.

Volgens de politie van bureau Santo Dorp kwam eerder die ochtend een melding binnen over een gewonde man in een weiland aan de R.A. Soerdjbalistraat in Suriname. Agenten gingen ter plaatse en troffen daar L.M.M. aan.

De jongeman was gewond geraakt bij een steekincident. Familieleden hadden hem vanuit een nabijgelegen weiland met een kruiwagen naar de weg gebracht, waarna de politie werd ingeschakeld.

Een ambulance vervoerde het slachtoffer vervolgens naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Uit de eerste informatie bleek dat de verdachte na het steekincident de omgeving had verlaten. Enige tijd later kwam daar echter verandering in toen de 34-jarige J.L. (foto) zichzelf meldde op het politiebureau.

De man werd direct aangehouden in verband met het onderzoek naar de steekpartij en geboeid voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, meldt de Surinaamse politie.

De politie van Santo Dorp zet het onderzoek naar de zaak voort.