Ernstige buisbreuk zorgt voor fors lagere waterdruk in Paramaribo-Noord

In Paramaribo-Noord kampen bewoners met een sterk verminderde waterdruk als gevolg van een ernstige breuk in een belangrijke waterleiding aan de Mr. R.W. Thurkowweg. Het gaat om een leiding van ongeveer 16 duim, waarbij volgens de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij sprake is van aanzienlijk waterverlies.

De storing kan de komende tijd zelfs nog merkbaarder worden. Om het probleem te kunnen verhelpen, moeten omliggende productiestations tijdelijk hun verpomping aanpassen. Daardoor kan de waterdruk in het getroffen gebied verder afnemen.

Medewerkers van de afdeling Distributie zijn inmiddels volop bezig met het herstel van de beschadigde leiding. Het doel is om de breuk zo snel mogelijk te repareren en de normale watervoorziening in Paramaribo-Noord te herstellen.

Ook nadat de leiding is hersteld, kan het echter nog enkele uren duren voordat de waterdruk weer volledig op het normale niveau is. Verbruikers moeten er daarom rekening mee houden dat de hinder niet direct na de reparatie voorbij is.

De SWM doet een dringend beroep op bewoners om het beschikbare water voorlopig alleen voor noodzakelijke doeleinden te gebruiken. Activiteiten waarbij veel water wordt verbruikt, moeten volgens het bedrijf tijdelijk zoveel mogelijk worden vermeden.