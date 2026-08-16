Bromfietser komt om het leven bij zware aanrijding aan de Bomaweg

Een bromfietser is zondagmorgen 16 augustus om het leven gekomen bij een verkeersongeval aan de Bomaweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie botsten een personenauto en een bromfiets rond 08.51u ter hoogte van Alis Kippenzaak met elkaar. De bromfietser vertoonde bij aankomst van de hulpdiensten geen tekenen van leven meer.

De politie van bureau Santo Boma werd ingeschakeld en stelde een onderzoek in naar de toedracht van het dodelijke ongeval.

Over de identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van de aanrijding is vooralsnog niets bekend. De Surinaamse politie zal op een later moment met nadere informatie komen.

Met dit dodelijke ongeval is het aantal verkeersdoden in Suriname dit jaar inmiddels hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lijkt de zorgwekkende stijging van het aantal verkeersslachtoffers zich verder voort te zetten.

De nieuwste tragedie onderstreept opnieuw hoe ernstig de verkeersveiligheidssituatie in het land is.