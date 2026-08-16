Avondvierdaagse Wandelmars 2027 van 31 maart tot en met 3 april

De Bedrijven Vereniging Sport en Spel in Suriname (BVSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat de 62ste Surinaamse Avondvierdaagse (AVD) Wandelmars in 2027 wordt gehouden van woensdag 31 maart tot en met zaterdag 3 april.

Het thema is: Suriname! Eén stap, één hart, samen vooruit! De slogan luidt: Wat wij beschermen, beschermt ons.

Het inschrijfbedrag voor junioren is SRD 450 per persoon en voor senioren SRD 550 per persoon.

The Legacy Brassband werd tijdens de 61ste editie in april van dit jaar door de jury uitgeroepen tot winnaar van de algemene klasse. De groep eindigde vorig jaar nog op de derde plaats, maar wist dit jaar door te stoten naar de hoogste positie.

De Surinaamse Politiebond eindigde als tweede, gevolgd door Ragga Spoiti op de derde plaats.

In de juniorenklasse werd Libi Trobi Krioro uitgeroepen tot winnaar, gevolgd door Strong People. De derde plaats was voor Biker Politie/RBT/AT.

De jongste deelnemer was de 4-jarige J. Junior, die meeliep met Jong Beko Krioro. De oudste deelnemer was de 78-jarige Lloyd Fung Loy. Hij heeft aan alle edities van de AVD sinds de start in 1964 deelgenomen.

Dit jaar deden volgens BVSS-secretaris Xiomara Leerdam ongeveer 4.500 personen mee aan de Wandelmars. Het aantal individuele lopers bereikte met 1.900 een nieuw record. Wel klaagden veel toeschouwers over individuele lopers die tussendoor de groepen liepen.