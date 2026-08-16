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Auto belandt na aanrijding op stoep voor winkelpand in binnenstad

KAM Thuiszorg

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Auto belandt na aanrijding op stoep voor winkelpand in binnenstad

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Twee Toyota Vitz’en zijn in de nacht van zaterdag op zondag 16 augustus hard met elkaar in botsing gekomen aan de Waterkant in Suriname. Een van de auto’s belandde door de klap op de stoep voor een winkelpand.

Twee personen raakten gewond en werden per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De aanrijding vond plaats ter hoogte van de Jodenbreestraat. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Beide wagens waren niet meer rijdbaar en werden door een sleepdienst afgevoerd. Bij het ongeval is ook wegmeubilair kapotgereden.

De politie van bureau Centrum heeft de zaak in onderzoek.

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