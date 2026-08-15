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Waterpark Para Aquaventure gesloten na inspectie

KAM Thuiszorg

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WK 2026

Het op 1 augustus geopende waterpark Para Aquaventure in Bernharddorp is in opdracht van districtscommissaris Patrick Kensenhuis gesloten, nadat tijdens een inspectie verbeterpunten zijn geconstateerd.

De leiding krijgt de gelegenheid om de geconstateerde zaken in orde te maken. Zodra aan de vereisten is voldaan, volgt een herinspectie. Als het oord positief wordt bevonden, kan het in aanmerking komen voor opname op de lijst van goedgekeurde recreatieoorden in Suriname.

Het commissariaat van Para voert samen met het BOG, de brandweer, politie en douane inspecties uit bij recreatieoorden in het district.

De controles vinden plaats met het oog op de vakantieperiode, waarin, zoals elk jaar, duizenden mensen gebruik zullen maken van de verschillende ontspanningsplekken. Daarbij wordt nagegaan of de locaties voldoen aan de geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

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