Vp Rusland: “Ik heb geen 2.500 SRD overbruggingstoelage aan universiteitsdocenten beloofd”

Vicepresident Gregory Rusland ontkent dat hij de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) ooit een overbruggingstoelage van 2.500 SRD heeft beloofd. Volgens de tweede man van het land moet VHP-parlementariër Chuanrui Wang daarom ophouden om leugens hierover in het parlement te verkondigen.

“Ik hoor het lid Wang steeds praten en dat hij zegt dat die vp 2.500 SRD aan de VWPU heeft beloofd…niets van waar! U moet het niet herhalen, want het is niet waar! Alles wat ik met de VWPU besproken heb, is vastgelegd en uitgevoerd. U moet geen leugens herhalen”, zei Rusland donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Wang beweerde eerder op de dag dat de vp de belofte vijf maanden terug heeft gemaakt en dat het personeel verenigd in VWPU nog steeds op de beloofde 2.500 SRD wacht. “U had ze beloofd vp, dat zij in aanmerking zouden komen voor die 2.500 SRD aan overbruggingstoelage. Doe iets eraan vp, want we zijn intussen vijf maanden verder”, zei de VHP’er.

Ook zijn fractiegenoot Ameerani Jarbandhan merkte op staande de vergadering van de VWPU te hebben vernomen dat Rusland deze belofte heeft gedaan.

Rusland merkte op dat de regering wel in de voorziening naar de samenleving, naar verschillende groepen toezeggingen heeft gedaan. Onder andere het onderwijsveld heeft een toelage gehad van 2.500 SRD, maar daarbij zijn de universiteitsdocenten niet meegenomen. Wel vindt hij dat deze docenten het ook moeten krijgen.

“In de uitvoering blijkt dat de docenten van de universiteit niet mee zijn genomen. Daar moeten de voorzieningen nu voor getroffen worden en ik sta erachter dat ze, alhoewel nog een beetje verlaat, ook kunnen beschikken daarover. Dat is de waarheid”, aldus Rusland.