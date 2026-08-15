Suriname herdenkt 173 jaar Portugese immigratie uit Madeira

In Nieuw Amsterdam in het district Commewijne wordt zaterdag 15 augustus stilgestaan bij 173 jaar immigratie van Portugezen uit Madeira naar Suriname. De herdenking vindt plaats aan de Couveelaan en begint om 09.30 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van Heritage Month 2026. Tijdens de plechtigheid wordt aandacht besteed aan de komst van de Portugese immigranten uit Madeira naar Suriname en wordt deze historische gebeurtenis herdacht.

Het programma begint met de ontvangst en inloop van de aanwezigen. Om 10.00 uur volgt de officiële opening door de ceremoniemeester, waarna het volkslied wordt gezongen. Vervolgens zijn er toespraken van de voorzitter van Stichting MadeiSu en de districtscommissaris van Commewijne.

Na een dankgebed verplaatsen de aanwezigen zich naar het monument. Daar staat vanaf 11.00 uur een bloemenhulde op het programma.

De herdenking wordt rond het middaguur afgesloten met een informeel samenzijn en ontmoeting. Het programma is voorlopig en kan indien nodig nog worden aangepast.