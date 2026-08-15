Surinam Airways: Verstoringen regionale vluchten door technisch defect aan toestel

Surinam Airways kampt sinds vorige week met aanhoudende problemen in haar regionale vluchtschema. De oorzaak ligt bij een technisch defect aan het toestel PZ-TCX, dat in Guyana buiten dienst is gesteld. Daardoor zijn op verschillende regionale bestemmingen vertragingen en wijzigingen ontstaan.

Volgens Surinam Airways wordt het vliegtuig normaal ingezet op regionale routes. Het technische team werkt aan het verhelpen van het defect, zodat het toestel zo snel mogelijk opnieuw kan worden ingezet.

Om de lijnvluchten zoveel mogelijk te blijven uitvoeren, werkt SLM samen met operationeel partner Global X. De luchtvaartmaatschappij zegt maatregelen te nemen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

De verstoringen hebben inmiddels gevolgen voor reizigers op meerdere regionale bestemmingen. Passagiers wordt daarom geadviseerd vóór vertrek de actuele status van hun vlucht te controleren via de officiële communicatiekanalen van SLM of contact op te nemen met hun reisagent.

De luchtvaartmaatschappij erkent dat de situatie voor ongemak zorgt en biedt hiervoor haar excuses aan. SLM zegt zich te blijven inzetten om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer het defecte toestel precies weer beschikbaar zal zijn, wordt in het communiqué niet vermeld. Wel geeft de maatschappij aan dat eraan wordt gewerkt om het vliegtuig zo snel mogelijk terug in de regionale operatie te brengen.