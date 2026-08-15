Man doodgestoken in centrum Paramaribo

Een man is vrijdagavond doodgestoken aan de Saramaccastraat in Suriname. Volgens de eerste informatie gaat het om een Cubaan.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer een steekwond ter hoogte van de borstkas opliep. Hij bloedde hevig en overleed ter plaatse.

Volgens omstanders zou de steekpartij zijn ontstaan na een ruzie om een aansteker tussen het slachtoffer en een andere man. Zij zagen de verdachte na het incident wegrennen.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Ook werd medische hulp ingeschakeld, maar het slachtoffer bleek geen teken van leven meer te vertonen.

De Surinaamse politie-eenheden werken aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.