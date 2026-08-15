Elisabeth Samsonhuis na acht jaar gered: restauratie van ruim USD 2,1 miljoen bouwtechnisch afgerond

Na acht jaar voorbereiding, fondsenwerving en restauratiewerk is het Elisabeth Samsonhuis in Paramaribo bouwtechnisch voltooid. Het monumentale pand, dat jarenlang dreigde verder te vervallen, krijgt een nieuwe toekomst als museum, culturele ontmoetingsplaats, kantoorruimte en toeristische trekpleister.

Het gebouw op de hoek van de Wagenweg-, Heeren- en Malebatrumstraat kent een lange geschiedenis. Het werd in 1821 door het toenmalige gouvernement gekocht en deed later onder meer dienst als school, kantoor van de burgerlijke stand en trouwlocatie. Van 1967 tot 2012 was het ministerie van Arbeid er gevestigd. Nadat de overheid het pand had verlaten, bleek in 2017 dat er geen restauratieplannen waren.

Schrijfster Cynthia Mc Leod speelde vervolgens een belangrijke rol bij het behoud van het monument. Zij deed jarenlang onderzoek naar Elisabeth Samson en zette zich vanaf 2013 actief in voor redding van het gebouw. In 2018 werd de Stichting Elisabeth Samsonhuis opgericht en in januari 2021 kon het pand, mede dankzij steun van de Nederlandse Postcode Loterij, worden aangekocht.

Elisabeth Samson zelf was een vrijgeboren zwarte onderneemster die leefde van 1715 tot 1771 en uitgroeide tot een van de rijkste vrouwen van de achttiende eeuw. Haar levensverhaal krijgt straks een centrale plek op de eerste verdieping van het pand, waar een museum wordt ingericht met historisch meubilair en andere passende aankleding. Op de begane grond komt ruimte voor lezingen, workshops en podiumkunsten. De tweede verdieping en zolder worden verhuurd als kantoorruimte en de kelder krijgt een horeca-gerelateerde bestemming.

De feitelijke restauratie begon in november 2022 onder leiding van Office for Design & Engineering, met Kenneth Raymann als lead-architect. Bouwbedrijf REMAS werkte aan onder meer de draagconstructie, het dak, de gevels en vloeren. Daarna volgden de afbouw, inrichting, beveiliging en technische voorzieningen. Op 31 juli 2026 werd het gebouw uiteindelijk bouwtechnisch opgeleverd. De officiële grote opening volgt pas nadat ook de terreinwerken en inrichting volledig zijn afgerond.

Opvallend is ook de omvang van de investering. De totale projectkosten bedragen USD 2.154.000. Per 1 augustus was daarvan USD 1.840.000 aan financiering veiliggesteld en circa USD 1.750.000 reeds uitgegeven. Voor de laatste fase, waaronder verdere inrichting, terreinwerken en exploitatie, wordt nog aanvullende financiering gezocht.

Volgens de Stichting Elisabeth Samsonhuis is het project mogelijk gemaakt dankzij eigen fondsenwerving en steun van diverse nationale en internationale organisaties en donateurs. De stichting hoopt dat de restauratie ook anderen zal stimuleren om zich in te zetten voor behoud van Surinaamse monumenten en ander cultureel erfgoed.