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Drie gewonden bij zware botsing Kennedyweg

KAM Thuiszorg

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Drie mannen zijn vanmorgen gewond geraakt bij een zware botsing tussen twee personenauto’s aan de Kennedyweg in Suriname.

De slachtoffers zijn met verschillende letsels per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hun toestand is niet bekend.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend. Beide wagens zijn door de impact in een goot langs de weg beland. Eén van de voertuigen lag ondersteboven, terwijl het andere gedeeltelijk op zijn zij lag.

De voertuigen zijn door een sleepdienst geborgen en afgevoerd. De politie heeft het voorval in onderzoek.

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