Del Castilho: “Het valt op dat president Simons praat alsof ze een vrij kortetermijngeheugen heeft”

Het valt DA’91-voorzitter Angelic del Castilho op dat president Jennifer Simons altijd praat alsof zij een kortetermijngeheugen heeft door steeds alleen te verwijzen naar de problemen die zij van de regering-Santokhi/Brunswijk heeft geërfd. Volgens de politica zou de president daarbij ook moeten erkennen dat de problemen die haar regering heeft overgenomen, niet uitsluitend het gevolg zijn van het beleid van één regering, maar het resultaat zijn van beleidskeuzes van meerdere opeenvolgende regeringen.

“De president tekent aan de problemen die er zijn. Ze gaf aan dat ze een jaar aan de regering is en bij het evalueren keek ze terug op wat ze heeft overgenomen. En ze geeft aan dat dat wat ze overnam een grote uitdaging was. Het zou wel mooi zijn als de president ook aangaf dat wat ze heeft overgenomen, dat waarschijnlijk niet zo mooi was, het gevolg is van vele regeringen die beleid hebben gemaakt dat niet zo mooi was. En niet het idee wekt alsof het in vijf jaar tijd is geweest.

Ook wij waren zeer kritisch naar de regering die voorafging, maar weten ook dat die regering geen makkelijke taak had toen ze het economische plaatje overnam van de regering daarvoor. Dus wat me altijd opvalt bij de president is dat ze praat alsof ze een vrij kortetermijngeheugen heeft”, zei Del Castilho in een interview op Apintie TV.

Volgens de politica praat het staatshoofd heel oppervlakkig, waardoor ze zaken zodanig presenteert dat je haar niet aan iets kunt vastpinnen. “Ze gaat niet in de diepte zoals het een leider van een regering zou behoren. Die zou moeten zeggen: dat we de armoede gaan bestrijden, we zijn bezig met een salarisplan voor de ambtenaren. Tegelijkertijd geeft ze niet aan in welke richting je dat moet zoeken. Gaat het een structurele aanpassing van salarissen zijn of gaan het weer toelages worden? What about de gepensioneerden of de mensen die in korte tijd met pensioen gaan? Gaat die verhoging doorwerken in die pensioenen?

Ik heb dus steeds het idee dat de president het topje van de ijsberg aanraakt, zodanig presenteert dat ze geen deadlines bekendmaakt, waardoor je haar niet aan iets kunt vastpinnen. Ook presenteert ze geen mijlpalen of targets”, aldus de DA’91-voorzitter.

Del Castilho benadrukt dat haar partij van niemand wonderen verwacht. Wat de partij wel verwacht, is dat de fundamenten gelegd worden voor goed bestuur. “En dat is wat pijnlijk afwezig is bij deze regering. Er zijn geen fundamenten. De president praat over projecten links en rechts, maar er worden geen duidelijke indicatoren gegeven van wat er precies verbeterd gaat worden.

Hoe het verbeterd gaat worden? Binnen welke termijn? Waar we exact naartoe gaan? En welke target we moeten halen. Of de president begrijpt het niet of de president doet het bewust, omdat ze aan niets wil worden gehouden. Ze wil geen controle en geen monitoring hebben buiten haar kringen om”, aldus de politica.