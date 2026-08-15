Cubaanse man doodgestoken na ruzie om aansteker; verdachte voortvluchtig

Een Cubaanse man is vrijdagavond aan de Saramaccastraat in Suriname om het leven gekomen bij een steekpartij.

Het slachtoffer liep een steekwond op ter hoogte van zijn borstkas en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Volgens buurtbewoners zou aan de steekpartij een ruzie om een aansteker zijn voorafgegaan. Zij verklaarden dat de verdachte na het incident wegrende en de straat uit vluchtte.

Na de melding werd de politie van bureau Herman Gooding ingeschakeld. Agenten troffen de man ter plaatse levenloos aan. Medische hulp mocht niet meer baten.

De verdachte wist na de steekpartij te ontkomen en is vooralsnog voortvluchtig. De politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.