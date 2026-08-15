Afgebrande auto en gedeeltelijk verbrand lichaam van 29-jarige man aangetroffen langs Avobakaweg

Langs de Avobakaweg, tussen de masten 43 en 44 in Suriname, is vrijdagavond het gedeeltelijk verbrande lichaam van een man aangetroffen.

Vernomen wordt dat het lichaam werd gevonden in de omgeving van de weg richting de racebaan van Motosur. Een gezin dat van plan was in de omgeving te gaan kamperen, ontdekte het lichaam en schakelde de politie in.

Ter plaatse trof de politie het lichaam van een man van Hindoestaanse afkomst aan. Het lichaam was gedeeltelijk verbrand. Ook werden mieren in zijn mond aangetroffen. De nodige instanties werden vervolgens ingeschakeld. De afdeling Forensische Opsporing (FO) kwam ter plaatse voor onderzoek. Ook een arts en een uitvaartbedrijf verschenen op de locatie. De afdeling Kapitale Delicten (KD) was voor zover bekend niet aanwezig.

Later verscheen een vriend van de overledene op de locatie. Hij identificeerde het slachtoffer als de 29-jarige Akash Bisnoe Kaloe.

Op ongeveer drie kilometer van de plek waar het lichaam werd gevonden, trof de politie een volledig uitgebrande Altezza aan. Het voertuig werd door een sleepdienst afgevoerd naar een bergingslocatie. Op ongeveer 15 tot 20 meter van de uitgebrande auto werden bovendien op verschillende plekken kledingstukken aangetroffen die eveneens gedeeltelijk waren verbrand.

De redactie van Waterkant.net beschikt over videobeelden waarop te zien is dat de overledene een vloeistof uit een jerrycan over zichzelf giet. Op de beelden is echter niet te zien dat hij zichzelf daadwerkelijk in brand steekt. Vernomen wordt dat het motief verband zou houden met een vrouw van wie het slachtoffer hield.

De omstandigheden waaronder Akash om het leven is gekomen, zijn vooralsnog niet officieel vastgesteld. De videobeelden, het gedeeltelijk verbrande lichaam, het uitgebrande voertuig en de aangetroffen kledingstukken zullen naar verwachting worden meegenomen in het onderzoek.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld en of er sprake is van een misdrijf of een andere doodsoorzaak.