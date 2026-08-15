Adhin verbaasd over brief HvJ en OM: “DNA heeft formeel nog geen amendementen voor ingrijpende wetswijzigingen bij rechterlijke macht”

Binnen De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) is er vrijdag verontwaardiging ontstaan over een schrijven van het Hof van Justitie (HvJ) aan DNA-voorzitter Ashwin Adhin waarin hard aan de bel wordt getrokken over amendementen voor wijziging van de wet Rechtspositie Rechterlijke Macht en het Reglement op de Inrichting en de Samenstelling van de Rechterlijke Macht (RIS).

Zowel Adhin, NDP-fractieleider Rabin Parmessar (voorzitter commissie van rapporteurs) en NDP-parlementariër Ebu Jones (één van de initiatiefnemers) bleken verbaasd te zijn dat het HvJ, het Openbaar Ministerie (OM) en zelfs de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) formele reacties op amendementen geven, terwijl het parlement formeel niets weet over ingediende amendementen.

“Met betrekking tot professionaliteit die je van bepaalde instituten zou moeten verwachten…hoezo wordt er over een brief geschreven voor iets dat niet eens bij u zit? Want ik ben één van de initiatiefnemers en ik weet op geen enkele moment vooralsnog van een document als amendement zoals ingediend. Dus hoezo wordt er gerefereerd naar een document dat nog niet eens bij u zit? ”, zei Jones.

De NDP’er stelde juist van zulke instanties te verwachten dat zij wachten totdat de echte amendementen formeel al in DNA zijn, waarna deze ook naar de instanties worden gestuurd voor commentaren.

Het was VHP-parlementariër Krishna Mathoera die deze kwestie eerst aanhaalde. Zij vroeg over de status van de brieven van het HvJ en OM, aangezien dit niet in het systeem van DNA terug te zien zijn. Zij vroeg aan Adhin om deze brieven te delen met de rest van de leden, aangezien zij met vragen hierover worden geconfronteerd, maar geen commentaar kunnen geven.

Adhin merkte op dat hij pas vrijdagochtend per deurwaardersexploot de brieven van het HvJ en OM heeft ontvangen en deze dus ook nog niet had gelezen. Deze zijn doorverwezen naar de griffie en NDP-fractieleider Rabin Parmessar die ook voorzitter is van de commissie van rapporteurs. De DNA-voorzitter benadrukte op dat moment nog geen enkele amendementen te hebben ontvangen van de regering of initiatiefnemers.

Ook Parmessar verklaarde hetzelfde. Volgens de fractieleider is het belangrijk dat de drie staatsmachten in goede communicatie met elkaar blijven en opereren. Hij deed een beroep op Adhin om zelf in communicatie te treden met de president van het Hof van Justitie om eventuele communicatiestoornissen weg te werken.