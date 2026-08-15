HomeOnderwerpenJustitie en politie13-jarige jongen neergestoken door stiefvader na ruzie in winkel
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

13-jarige jongen neergestoken door stiefvader na ruzie in winkel

KAM Thuiszorg

-

0
Politie gearriveerd op locatie

WK 2026

Een 13-jarige jongen is vrijdag bij een winkel aan de Licaniastraat in Suriname door zijn stiefvader neergestoken na een woordenwisseling. De verdachte S.R. sloeg na de steekpartij op de vlucht.

Vernomen wordt dat het slachtoffer en de verdachte in de winkel verwikkeld raakten in een woordenwisseling. Tijdens het conflict zou de stiefvader de jongen hebben gestoken. Het slachtoffer liep steekverwondingen op aan zijn rechterbovenarm en rechterborstkas.

De jongen werd vervolgens naar politiebureau Flora gebracht. Hij verkeert buiten levensgevaar.

Volgens de Surinaamse politie had de moeder van het slachtoffer eerder al aangifte gedaan tegen S.R. De relatie tussen de moeder en de verdachte zou inmiddels zijn beëindigd. Volgens het slachtoffer zou de verdachte eerder hebben gezegd dat hij de kinderen zou vermoorden.

De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing van de verdachte.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Man doodgestoken in centrum Paramaribo
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival