1-jarig jongetje dood bij zwaar verkeersongeval op weg naar Atjoni

Bij een zwaar verkeersongeval op de weg naar Atjoni in Suriname, is een 1-jarige jongen vrijdagmiddag 14 augustus om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie van Brownsweg.

Vernomen wordt dat naast het dodelijke slachtoffer vier personen gewond zijn geraakt. Twee van hen liepen lichte verwondingen op, terwijl de twee anderen zwaargewond raakten.

Volgens de eerste informatie zou een grijs 15 personen Hiace busje rond 15.15u ter hoogte van Finisie Freddy Kamp van de weg zijn geraakt. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De 1-jarige jongen, die op 12 augustus 2025 werd geboren en enkele dagen geleden één jaar oud was geworden, overleed als gevolg van het ongeluk.

De zwaargewonden zijn voor medische behandeling overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Brownsweg was ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.