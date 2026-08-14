Wang: “Buitenlanders uit informele sector halen door ze een legale status te geven”

Volgens VHP-parlementariër Chuanrui Wang bevindt Suriname zich momenteel in een situatie waarin op de arbeidsmarkt veel vraag is naar arbeidskrachten, terwijl deze behoefte niet volledig door Surinamers kan worden ingevuld. Hij benadrukt daarom dat er beleid moet komen om Cubanen, Venezolanen en andere buitenlanders een legale status te geven om in Suriname te mogen werken.

Daarvoor zou er dan gesproken moeten worden met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA). Volgens Wang wordt anders het risico vergroot dat deze groep in de informele sector terechtkomt, waardoor de overheid nauwelijks toezicht kan houden op wat deze groep buitenlanders bezig is te doen en om hoeveel personen het gaat.

“En dat moeten wij voorkomen. Want als ze binnenkomen en geen legale status krijgen, dan kunnen ze geen verblijfs- en of werkvergunning aanvragen. Hoe gaan zij dan leven? Moeten zij dan in die informele sector gaan? Want dan dwing je de groep om naar de informele sector te gaan”, zei Wang in een interview op TBN.

Het overgrote deel van de duizenden Cubanen die de afgelopen jaren naar Suriname zijn gekomen, werken illegaal en zijn haast in alle sectoren te zien. De komst van deze Cubaanse arbeidsmigranten brengt ook verschillende uitdagingen met zich mee, onder meer binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Cubaanse kinderen hebben toegang tot het onderwijs, maar ondervinden regelmatig moeilijkheden bij het volgen van de lessen vanwege taalbarrières.

Ook beheersen veel volwassen Cubanen het Nederlands of Sranan onvoldoende, wat de communicatie met Surinamers kan bemoeilijken en in sommige gevallen tot spanningen kan leiden, mede als gevolg van culturele verschillen.

Daarnaast loopt de Staat inkomsten mis wanneer arbeidskrachten buiten het formele arbeidsstelsel werkzaam zijn. In dergelijke gevallen worden onder meer geen belastingen en premies voor ziektekosten, pensioen en AOV afgedragen.