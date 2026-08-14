VHP haalt uit naar ‘Orange Movement 2.0’: partij waarschuwt leden voor ongeoorloofde initiatieven

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij in Suriname (VHP) heeft haar leden in een schrijven nadrukkelijk gewaarschuwd dat activiteiten die worden georganiseerd onder de naam “Orange Movement 2.0”, de zogenoemde Vrijdagse avond vergadering of andere soortgelijke benamingen, geen officiële status binnen de partij hebben. Het partijbestuur stelt dat dergelijke bijeenkomsten ten onrechte de indruk kunnen wekken dat zij namens of met goedkeuring van de VHP plaatsvinden.

Volgens het Dagelijks Bestuur van de VHP maken deze initiatieven geen deel uit van de officiële partijstructuur en hebben zij geen enkel mandaat of toestemming van het bestuur gekregen. Daarmee trekt de partij een duidelijke grens tegenover partijgenoten die buiten de formele kanalen eigen activiteiten organiseren.

De partij maakt daarnaast duidelijk dat het gebruik van de naam, symboliek of uitstraling van de VHP buiten de officiële structuren niet is toegestaan. Activiteiten die in naam van de partij worden georganiseerd, moeten vooraf worden afgestemd met en goedgekeurd door de bevoegde organen binnen de VHP.

Hoewel het bestuur zegt betrokkenheid en inzet van partijgenoten voor vernieuwing en versterking van de partij te waarderen, moet die inzet volgens de leiding wel binnen de bestaande partijstructuren plaatsvinden. De VHP benadrukt dat interne afstemming, gezamenlijke besluitvorming en discipline leidend moeten blijven.

Opvallend is dat het bestuur de kwestie nadrukkelijk koppelt aan de eenheid en reputatie van de partij. Leden en partijstructuren worden opgeroepen zich strikt aan de vastgestelde partijdiscipline te houden en geen initiatieven te ondernemen die volgens het bestuur verwarring kunnen veroorzaken of de eenheid, duidelijkheid en naam van de VHP kunnen schaden.

Ook de achterban krijgt een waarschuwing mee. Wanneer er twijfel bestaat over activiteiten of communicatie die aan de VHP worden gekoppeld, adviseert het bestuur om uitsluitend de officiële kanalen van de partij te raadplegen.

De partijleiding benadrukt dat de VHP alleen vanuit eenheid, discipline en een georganiseerde aanpak verder aan haar politieke doelstellingen wil werken.