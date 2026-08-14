Verkeersveiligheidsmaand van start met 5 kilometer wandelloop in Paramaribo

Het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) organiseert zaterdag 15 augustus een 5 kilometer lange wandelloop in Paramaribo. De activiteit staat in het teken van de Verkeersveiligheidsmaand 2026 en wordt gehouden onder het thema “No du gek! Tap a wegdek”.

De wandelloop begint om 16.30 uur bij de Anthony Nesty Sporthal (ANS) aan de J.A. Pengelstraat. Met de activiteit wil het VVI aandacht vragen voor verkeersveiligheid en de verantwoordelijkheid die iedere verkeersdeelnemer daarbij draagt.

De organisatie benadrukt met de boodschap “Verkeersveiligheid is geen keuze, het is ieders verantwoordelijkheid” dat veiliger verkeer niet alleen een taak is van instanties. Ook het gedrag en de keuzes van individuele weggebruikers moeten bijdragen aan het terugdringen van verkeersongevallen.

Deelnemen aan de 5 kilometer lange wandelloop kost SRD 350. Registratie vindt plaats via het Verkeersveiligheidsinstituut. Voor informatie en betaling kunnen belangstellenden terecht bij het VVI aan de Mahonylaan 33 of contact opnemen via de telefoonnummers 471281 en 8569993.

De registratieperiode loopt tot en met vrijdag 14 augustus. De organisatie roept belangstellenden op zich aan te melden en gezamenlijk aandacht te vragen voor veiliger verkeer in Suriname.