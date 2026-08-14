SLM schrapt vluchten PY993 en PY994 van vrijdag 14 augustus wegens technische problemen

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways (SLM) heeft de vluchten PY993 en PY994 van vrijdag 14 augustus 2026 geannuleerd vanwege technische redenen. Dat bevestigen luchtvaartbronnen tegenover Waterkant.Net

SLM verzorgt de verbinding tussen Suriname en Nederland met een Airbus A340 van de Duitse chartermaatschappij Universal Sky Carrier (USC).

Welke technische problemen precies tot het schrappen van de vluchten hebben geleid, is niet toegelicht. Ook worden nog geen nieuwe vertrek- of aankomsttijden genoemd.

Passagiers die door de annulering worden getroffen, moeten rekening houden met een aangepast reisplan.

Volgens Surinam Airways wordt gewerkt aan een passende en duurzame oplossing voor alle gedupeerde reizigers. De luchtvaartmaatschappij uit Suriname zegt ernaar te streven passagiers zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe check-in- en vertrektijden.

Reizigers met vragen worden geadviseerd contact op te nemen met hun reisagent of een van de ticketkantoren van de maatschappij. Daarnaast kunnen zij per e-mail contact zoeken met de klantenservice van Surinam Airways.