Simons zet rem op nieuwe mijnbouwconcessies: ook verlengen en overschrijven voorlopig stopgezet

President Jennifer Geerlings-Simons heeft besloten voorlopig geen nieuwe mijnbouwconcessies meer te laten uitgeven. Opvallend is dat de maatregel verder gaat dan alleen nieuwe aanvragen: ook het verlengen en overschrijven van bestaande concessies wordt tijdelijk stopgezet.

Volgens het Kabinet van de President hangt de tijdelijke ingreep samen met verschillende trajecten die de regering momenteel uitvoert. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een betere bescherming van de woon- en leefgebieden van inheemse en tribale gemeenschappen. Ook andere bosgebieden moeten nadrukkelijker worden beschermd.

Daarnaast speelt de manier waarop goud wordt gewonnen een belangrijke rol. De regering richt haar aandacht onder meer op het gebruik van chemicaliën in de goudsector en op de technieken die momenteel bij de winning worden toegepast.

De beslissing betekent niet dat de mijnbouwactiviteiten in Suriname volledig worden stilgelegd. Het gaat om een tijdelijke stop op de uitgifte, verlenging en overdracht van concessies terwijl de regering eerst meer duidelijkheid wil krijgen over de bestaande situatie.

President Simons heeft over het besluit communicatie gehad met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Hoe lang de tijdelijke maatregel van kracht blijft en wanneer de uitgifte van concessies eventueel weer wordt hervat, wordt in het persbericht niet vermeld.